شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرا 11.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2828.09 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 271.9 مليون سهم محققة ما قيمته 182.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2559 صفقة ل30 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.32%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.35%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%.