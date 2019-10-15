شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للنقل البحرى والبرى: خطة لتطوير شركات الأتوبيسات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن تنقيذ خطة لتعظيم موارد وأرباح شركات الركاب الثلاثة التابعة للقابضة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن هناك حالة عدم رضا عن مستوى الشركات، ولا سيما الأرباح الضئيلة للغاية التى تحققها، مقارنة بما تملكه من إمكانيات كبيرة وتحديثات مستمرة لأسطول الاتوبيسات التابعة، وبالتالى فإن الخطة ترتكز على تنمية العنصر البشرى، وآليات التشغيل، تزامنا مع منافسة شركات القطاع الخاص.

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وتبلغ أرباح الشركات الثلاثة مجمعة فقط 11.6 مليون جنيه، وبحسب المؤشرات المالية للشركات حققت شركة شرق الدلتا ربح محدود بلغ 2.8 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ،مقابل أرباح بلغت 27.3 مليون جينيه العام المالى 206-2017.

وبحسب المؤشرات المالية بلغت إيرادات الشركة 275.6 مليون جنيه ،مقابل إيرادات بلغت 263.7 مليون جنيه، وبالنسبة لشركة غرب ووسط الدلتا حققت إيرادات بلغت 263.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 192.3 مليون جنيه، وربحت الشركة 2.8 مليون جنيه فقط ،مقابل 1.5 مليون جنيه.

أما شركة الصعيد للنقل والسياحة حققت إيرادات بلغت 307.4 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، مقابل ايرادات بلغت 255.7 مليون جنيه العام المالى 2016-2017 ، وربحت الشركة 6 ملايين جنيه، مقابل ربح 4 ملايين جنيه .