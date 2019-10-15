شكرا لقرائتكم خبر عن نمو احتياطى العملات الأجنبية للأردن 7.3% فى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام البنك المركزى الأردنى اليوم الثلاثاء نمو احتياطى العملات الأجنبية فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى 7.3% مقارنة مع مستواه فى نهاية العام 2018. وبلغت قيمة الاحتياطى الأجنبى للمملكة فى نهاية سبتمبر الماضى نحو 12.373 مليار دولار مقارنة مع نحو 11.523 مليار دولار فى نهاية 2018. وبدأ الاحتياطى الأجنبى فى الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو فى حوالات المغتربين والدخل السياحى والاستثمار الأجنبى وهى العوامل المغذية لاحتياطى العملة الأجنبية فى المملكة.

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