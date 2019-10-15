شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى عند أعلى مستوى فى 5 أشهر ونصف مع بوادر تقدم فى محادثات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكى القياسى نحو 2% فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر أبريل فى رد فعل متأخر لاتفاق تجارى محتمل بين الولايات المتحدة والصين أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخطوط العريضة له.

كما ساهم المستثمرون فى صعود أسهم شركات البناء بعد أن تسبب الإعصار هاجيبيس فى أضرار واسعة النطاق فى وسط وشرق اليابان.

وبعد عطلة يوم الاثنين، أُعيد فتح الأسواق وسجل نيكى مكاسب 1.87% إلى 22207.21 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومى فيما يزيد عن شهر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56% مسجلا 1620.20 نقطة مقتربا من أعلى مستوى إغلاق فى خمسة أشهر تقريبا عند 1623.27 نقطة الذى لامسه فى 26 سبتمبر.

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وكسب قطاع البناء 2.4% وارتفع سهم كيتانو كونستراكشون ومقرها ناجانو وهى من أكثر المناطق تضررا من الإعصار 13.2%.

كما لقى منتجو الأجهزة المنزلية دعما على أمل رواج طلب جديد على سلع من بينها المبردات (الثلاجات) وغسالات الملابس.

وزاد سهم هيتاشى 2.7% وباناسونيك 2.2 % رغم تضرر أحد مصانعها.

وكسب سهم سوزوكى موتور للسيارات 4.4%.