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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة كل الاسرة ​مريم المهيري: نستقطب أكبر شركات الإنتاج العالمية وصانعي المحتوى تاريخ النشر: 15/10/2019 استمع تسعى في كل خطوة لأن تسهم جهودها في خدمة الوطن، من خلال لعب دور فعال في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم صناعة محتوى هادف قادر على التعبير عن الشعوب العربية، وحفظ التراث وقصص النجاح والكفاح وإيصالها إلى الجمهور العالمي، فمن داخل الصرح العملاق الذي يأخذ على عاتقه صناعة محتوى جيد، التقينا مريم عيد المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة في »twofour54« هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي، والتي صنفت ضمن قائمة «فوربس» الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال عربية، لنتعرف إلى مهام وظيفتها،

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