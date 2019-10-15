روسيا تنفي وجود مناقشات لتعديل اتفاق خفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين وجود محادثات حالية لتعديل الاتفاق العالمي لإنتاج النفط الذي تخفض بموجبه أوبك والمنتجون من خارجها الإنتاج لدعم الأسعار.

وأبلغ نوفاك الصحفيين أثناء زيارة للسعودية من أجل مناسبة استثمار روسية- سعودية أن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.

وقال وزير الطاقة السعودي خلال نفس المناسبة إن الدول الأعضاء بأوبك والحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تبدي مستوى عالياً من الالتزام بالاتفاق الحالي، داعياً إلى التركيز على استقرار سوق النفط بدلاً من الأسعار.

وقال الوزير السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الأسعار العادلة هي الأسعار المستقرة.

وقال الوزير إن جنوب السودان، وهي عضو في أوبك+، ستعلن خلال الأيام المقبلة التزامها بتخفيضات الإنتاج. وتقول الجابون أيضا إنها ستمتثل بالكامل. (رويترز)