شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الإمارات تستثمر 10.3 مليار درهم في السندات خلال 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت البنوك العاملة في دولة الإمارات من استثماراتها في قطاع السندات منذ بداية عام 2019 في خطوة وصفت بأنها لتعويض التراجع في إيراداتها من الفوائد على الأدوات والاستثمارات الأخرى وفي مقدمتها القروض التي انخفضت بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وأسفرت عملية رفع البنوك لوتيرة استثماراتها في السندات عن زيادة بمقدار 10.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، الأمر الذي رفع من إجمالي استثماراتها في هذه الإدارة الاستثمارية إلى 91.2 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي بنمو نسبته 12.7% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018.
وكان مصرف الإمارات المركزي لجأ إلى خفض سعر الفائدة الرئيسية في أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية خلال عام 2019 وذلك عقب قيام الفيدرالي الأمريكي بنفس الخطوة. (وام)
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