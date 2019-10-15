شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران أبوظبي» تسمح للأجانب بتملك 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» السماح للأجانب بتملك 30% من أسهم رأسمال الشركة.
وأفادت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي أمس، إن الجمعية العمومية وافقت على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساسي، والمتعلقة بالملكية؛ بحيث تكون جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تزيد ملكية المساهمين من غير مواطني دولة الإمارات على 30% من رأس المال. ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (1) و(5) و(20) و(24) و (30) من النظام الأساسي للشركة.
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