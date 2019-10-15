شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 400 شاحنة «بيك أب رام».. و68 «مرسيدس بنز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق 3 حملات استدعاء جديدة لدواعي السلامة، وشملت الحملة الأولى 224 شاحنة بيك أب رام موديل 2019، والثانية 175 شاحنة بيك أب رام موديلات 2019 و2020، فيما كانت الحملة الثالثة، ل68 سيارات مرسيدس- بنز GLE CLASS.
وذكرت الوزارة أن حملة الاستدعاء المتعلقة ب224 شاحنة بيك أب رام 1500، جاءت على أثر إمكانية أن تحتوي وحدة التحكم بأنظمة تثبيت الركاب في الشاحنات المذكورة على برنامج قد يتلف ذاكرة الفلاش، وهو الأمر ذاته ينطبق على حملة الاستدعاء الثانية ل175 شاحنة بيك أب رام موديل 2019، و2020.
وفي الحملة الثالثة، أفادت الوزارة، بأنه في بعض سيارات مرسيدس- بنز GLE CLASS (نموذج 167)، C-CALSS (نموذج 205)، E-CALSS (نموذج 213-238)، S-CLASS (نموذج 222-217)، AMG GT-CLASS (نموذج 290) مع Driver Assistance قد لا يتوافق برنامج وحدة التحكم في الرادار من المواصفات.
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