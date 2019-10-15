شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السيادى الروسى يعلن عن 10 صفقات استثمار بالإمارات بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسى إنه سيوقع عشرة اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات من بينهم شركة مبادلة للاستثمار اليوم الثلاثاء. وذكر صندوق الثروة السيادى الروسى فى بيان أن الاتفاقات التى ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجيستية والإنتاج الصناعي.

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