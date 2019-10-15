شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب5400 جنيها.
أوقية الذهب 1492 دولارا.
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
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