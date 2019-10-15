شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 15-10-2019 والتي سجلت هبوط محدود فى الأسعار مع عودة أوقية الذهب للانخفاض مسجلة 1492 دولار.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار: عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام. عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام. الجنيه الذهب5400 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1492 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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