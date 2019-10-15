الاقتصاد

أسعار النفط تواصل خسائرها للجلسة الثانية بفعل بيانات صينية ضعيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة تكبدتها فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد فى العالم للنفط الخام.

تراجع خام القياس العالمى برنت 0.79% إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى  0.75 % إلى 53.19 دولار للبرميل.

وأصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطنى اليوم الثلاثاء أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة فى أكثر من ثلاث سنوات فى سبتمبر.

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ويأتى ذلك بعد بيانات للجمارك يوم الاثنين أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي.

كما يستمر النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين فى التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، يبقى العديد من الأسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط بلا إجابات.

وجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أى دعم ربما تتلقاه أسعار النفط من التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط.

ويوم الاثنين، فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات على تركيا وطالب الدولة العضو فى حلف شمال الأطلسى بوقف التوغل العسكرى فى شمال شرق سوريا.

 

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