شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرة 18.51 نقطة، لتصل إلى مستوى 10385.61 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 27.4 مليون سهم بقيمة 101.2 مليون ريال قطرى عبر 1693 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.