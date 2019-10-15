شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف تسجله الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين على نحو طفيف بفعل الشكوك التي أثيرت في الأسواق بشأن مدى قدرة الولايات المتحدة والصين على تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق تجاري.



كانت واشنطن وبكين قد أعلنتا التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي يوم الجمعة الماضي ليكون بمثابة هدنة بين البلدين تمهد الطريق أمام المزيد من المفاوضات من أجل إبرام اتفاق نهائي.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن بلاده ستزيد الرسوم الجمركية على الصين بداية من منتصف ديسمبر/كانون الأول لو لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل.



وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 2% وأغلق عند 53.59 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.

Advertisements



وتراجع سعر "برنت" 1.9% مغلقا عند 59.35 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 60.7 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وفي نهاية التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 26787 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26874 نقطة وأقل مستوى عند 26749 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 8048 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8069 نقطة وأقل مستوى عند 8036 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 2966 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2972 نقطة وأقل مستوى عند 2962 نقطة.