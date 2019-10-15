شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم ترتفع بأكثر من 3% رغم توالي انسحاب الشركات من تحالف "فيسبوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع طلب على العملات الرقمية رغم الانسحابات التي ألنتها شركات كبرى من مشروع فيسبوك" لشبكة الدفع بالعملة الرقمية "ليبرا".



وكانت "باي بال" و"إيباي" و"سترايب" و"فيزا" قد أعلنت جميعها الانسحاب من تحالف دشنته "فيسبوك" من أجل تطوير شبكة دفع بعملتها الرقمية التي تنوي شركة التواصل الاجتماعي طرحها في العام القادم.



وأوضحت هذه الشركات أنها تريد استمرار التعاون مع "فيسبوك" في مشروع "ليبرا" لكن الضغوط المتصاعدة من الجهات التنظيمية هي السبب في هذه الانسحابات.

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وعقّب وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" على هذا الأمر قائلا إن الشركات انسحبت من مشروع "ليبرا" بسبب المخاوف من عدم الامتثال للجهات التنظيمية.



من ناحية أخرى، أعلنت منصة "رايتموف" العقارية البريطانية أنها ستقبل الدفع مقابل شراء عقارات مختلفة بالعملة الرقمية "بتكوين".



وقبلت "رايتموف" بالفعل "بتكوين" من أحد مشتري كنيسة تاريخية عمرها يصل إلى 150 عاماً في المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الإثيريوم بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش على منصة "كوين تليجراف" بنسبة 3.1% إلى 187 دولاراً، وسجلت أعلى سعر عند 187.8 دولار وأقل سعر عند 180.3 دولار.