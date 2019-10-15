شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنها تلقت دعما في ظل الطلب على أصول الملاذ الآمن تحوطاً في ظل الشكوك حيال الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطن وبكين.



وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا الجمعة الماضية عن هذا الاتفاق الجزئي الذي يمهد الطريق ربما لإبرام اتفاق نهائي، لكن الأسواق شككت في إمكانية حدوث ذلك في ظل استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.

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وأكد وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" على أنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الصين بحلول الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم، سيدخل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين حيز التنفيذ.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى 17.71 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.735 دولار وأقل سعر عند 17.455 دولار.