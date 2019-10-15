شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع بأكثر من 3% مع الإعلان عن المزيد من خفض العمالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم مع إعلان الشركة عن المزيد من خفض العمالة في إطار هيكلة أعمالها وتركيز أنشطتها للتوسع في المزيد من الأسواق والتحول نحو الربحية.



وأرسل المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خسروهاشي" برسالة إلى الموظفين يبلغهم فيها بخطة الشركة الاستغناء عن 350 موظفا في وحدات مختلفة تشمل خدمات توصيل الطعام "أوبر إيتس" وغيرها من الوحدات التقنية.

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يأتي ذلك في أعقاب إعلان "أوبر" سابقا عن عدد من عمليات خفض العمالة لا سيما في فريق التسويق والفريق الهندسي.



هذا، وعلى الرغم من صعود سهم الشركة التكنولوجية الأمريكية اليوم، إلا أنه لا يزال منخفضا بنسبة 29% على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 31.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 31.5 دولار بينما بلغ أقل سعر في الجلسة عند 29.8 دولار.