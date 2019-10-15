الاقتصاد

الذهب يرتفع بفعل القلق من الحرب التجارية وإجراءات الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط عودة القلق في الأسواق بشأن الحرب التجارية بالإضافة إلى إجراءات اتخذها الاحتياطي الاتحادي مؤخراً.


وكان البنك المركزي الأمريكي قد كشفن عن خطة لشراء أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة ستين مليار دولار شهريا لتخفيف ضغوط التمويل وزيادة السيولة لدى البنوك.


وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجاري جزئي في الأسبوع الماضي يعتبر بمثابة هدنة تجارية بين البلدين وتمهد نحو اتفاق نهائي.

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وأكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" على أن المفاوضات سوف تستمر مع الصين لكن حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، سيتم تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات من بكين.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.


وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1497.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1501.5 دولار وأقل سعر عند 1487.1 دولار.

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