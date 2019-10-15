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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم "آبل" يدفع قيمتها السوقية لتجاوز "مايكروسوفت" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم معزز القيمة السوقية للشركة أعلى حاجز التريليون دولار، ليس هذا فحسب، بل إن منتجة "آيفون" استعادت مكانتها كأكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في الولايات المتحدة مستعيدة هذا اللقب من مواطنتها "مايكروسوفت".
وبناء على سعر السهم اليوم، ارتفعت قيمة "آبل" إلى 1.074 تريليون دولار مقارنة بقيمة "مايكروسوفت" التي بلغت 1.066 تريليون دولار.
أما "أمازون دوت كوم" للتجارة الإلكترونية، فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 853.1 مليار دولار تليها "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" بقيمة 848.2 مليار دولار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 236.5 دولار بعد مكاسب بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 238.1 دولار وأقل سعر عند 234.6 دولار لتقفز مكاسبه منذ بداية العام الجاري إلى نحو 17%.
على الجانب الآخر، استقر سهم "مايكروسوفت" على نحو إيجابي عند 139.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 140.2 دولار وأقل سعر عند 139.5 دولار.
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