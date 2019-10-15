شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مستفيداً من تجنب أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تجنب الأسواق لأصول الملاذ المخاطرة في ظل تجدد القلق إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت أمريكا والصين يوم الجمعة الماضي عن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي يعد بمثابة هدنة ستشهد المزيد من المفاوضات تمهيدا لإبرام اتفاق تجاري نهائي.



ويشمل الاتفاق الجزئي تعهد الصين بشراء المزيد من السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية مقابل عدم فرض واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية.

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رغم ذلك، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن الولايات المتحدة سوف تفعل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد وارداتها من الصين في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل هذا الموعد.



وأثارت هذه التصريحات مخاوف المستثمرين من هشاشة الاتفاق الجزئي والمزيد من العراقيل على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.