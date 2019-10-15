شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره..و"برنت" يهبط أدنى 59 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل عودة القلق من الحرب التجارية وتأثيرها السلبي على الطلب العالمي، وذلك وسط ارتفاع أيضا للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي يضغط على السلع، ومن بينها الخام.



وعقب الإعلان عن اتفاق تجاري جزئي بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسبوع الماضي، يخشى الكثيرون من عدم إمكانية حل الخلافات العميقة ببين واشنطن وبكين مما يحول دون عقد اتفاق نهائي شامل.



وهدد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بزيادة الرسوم الجمركية ضد واردات بلاده من الصين بداية من الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 2.5% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.7 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.