شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض مع عودة القلق من الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية في ظل تجدد القلق إزاء اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم التوصل إلى اتفاق جزئي بين البلدين.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين يشمل شراء الأخيرة المزيد من السلع والمنتجات الزراعية من واشنطن.



وأفادت واشنطن أن الاتفاق الجزئي يعد مؤقتا حيث سيعقبه المزيد من المفاوضات بين البلدين تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن إدارة "ترامب" سوف تفعل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الواردات من الصين بداية من الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل هذا الموعد.



وشكك مستثمرون في هذا الاتفاق الجزئي حيث يرونه هشاً وربما يؤدي إلى تصعيد تجاري جديد في ظل العراقيل على طريق المفاوضات التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6769، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6802 وأقل سعر عند 0.675.