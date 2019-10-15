شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأسبوع مع شكوك حول الاتفاق مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأول من الأسبوع الجاري في ظل الشكوك التي تسربت إلى الأسواق حول التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين الولايات المتحدة والصين.



كانت واشنطن قد أعلنت الجمعة الماضية التوصل إلى اتفاق جزئي مع الصين (يشمل شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية) يستهدف ما يشبه الهدنة التجارية وتمهيد الطريق أمام المزيد من المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي شامل بين البلدين.



ومع ذلك، كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" عن أن قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد واردات بلاده من الصين سيصبح قيد التنفيذ لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بحلول الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 26842 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنقطة واحدة إلى 8058 نقطة، في حين استقر "إس أند بي 500" عند 2970 نقطة.