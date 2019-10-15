الاقتصاد

أسعار الصويا تقفز إلى أعلى مستوى في 16 شهراً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا في بورصة شيكاغو خلال تعاملات اليوم مدعومة بالتوقعات بشأن الطلب القوي من الصين بعد اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة الأمر الذي دفع السلعة الزراعية إلى أعلى مستوى في ستة عشر شهراً.


كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين ليكون بمثابة هدنة وتمهيد للمزيد من المفاوضات التي تؤدي في النهاية إلى اتفاق نهائي شامل.

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ومع ذلك أكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" على أنه حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، فسوف يتم تفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين.


وشمل الاتفاق الجزئي المزيد من المشتريات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية كما أن الاتفاق النهائي سوف يعني طلبا قويا من بكين على سلع واشنطن من الذرة والصويا وغيرهما.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 941.5 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر عند 945.5 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران 2018، وأقل سعر عند 930.5 دولار.

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