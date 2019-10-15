شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت دون 60$ للبرميل بفعل غموض اتفاق التجارة الجزئي بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتداول دون 60$ للبرميل ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة الأخيرة ،بفعل غموض تفاصيل اتفاق التجارة الجزئي بين الولايات المتحدة والصين ،وتأكيد بكين الحاجة إلى المزيد من المفاوضات قبل التوقيع على هذا الاتفاق ،ويضغط على الأسعار أيضا بيانات صينية أظهرت مزيدا من الانكماش فى الصادرات والواردات.

انخفض خام برنت إلى مستوي 58.94$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 60.40$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.70$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم تخريبي فى البحر الأحمر قبال ساحل المملكة العربية السعودية.

أعلنت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة عن اتفاق تجاري جزئي وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع ،وذلك عقب المحادثات التجارية المكثفة على مدار يومين فى واشنطن.

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لكن الرسوم السابقة والقائمة فى كلا الجانبين لا تزال مطبقة ،دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق المبدئي.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة والصين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية ،وسيستغرقان ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا ،مؤكدا الحاجة إلى التفاوض من أجل مسائل أخرى.

وأعلنت الصين يوم الاثنين إنها تريد المزيد من المفاوضات قبل التوقيع على الاتفاق الجزئي الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل أيام.

من ناحية أخرى ،وفى أحدث مؤشر على ضعف الاقتصاد الصيني ،أظهرت بيانات مزيدا من الانكماش فى الصادرات والواردات الصينية فى أيلول/سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك الصينية "لي كوي وين" أن الحرب التجارية قد ضغطت على تجارة الصين ،حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.7% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر عن العام السابق ،و انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 26.4% خلال نفس الفترة.