شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط تطورات التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،وسط تطورات هامة حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 98.53 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.36 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.34 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.20 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعدما عزز محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة عن اتفاق تجاري جزئي وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع ،وذلك عقب المحادثات التجارية المكثفة على مدار يومين فى واشنطن.

لكن الرسوم السابقة والقائمة فى كلا الجانبين لا تزال مطبقة ،دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق المبدئي ،وسط تأكيد الطرفين على الحاجة إلى المزيد من المفاوضات حتى يتم التوقيع على هذا الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة والصين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية ،وسيستغرقان ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا ،مؤكدا الحاجة إلى التفاوض من أجل مسائل أخرى.

وأعلنت الصين يوم الاثنين إنها تريد المزيد من المفاوضات قبل التوقيع على الاتفاق الجزئي الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل أيام.