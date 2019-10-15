شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي فى ظل نشاط الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل نشاط الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ،بفعل استمرار القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى مستوي 17.64$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.48$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.42$.

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حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

نشط الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وهو ما ينعكس حاليا على هبوط معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية.

حيث لا يزال هناك قلقا حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فى ظل غموض الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه أكبر اقتصادين فى العالم يوم الجمعة ،وتأكيد مسؤولي البلدين على الحاجة إلى المزيد من المفاوضات قبل التوقيع على هذا الاتفاق.