النفط يستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بتقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين، ما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول 2.9% مسجلاً 58.74 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3% ليتراجع إلى 53.04 دولار للبرميل، وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققانه في ثلاثة أسابيع.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الاثنين، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى إلى 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر/‏ تشرين الأول، ونوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وقال إن من المهم التركيز على استقرار سوق النفط لا أسعار الخام، وإن السعر العادل هو سعر مستقر.

وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان إن مُصدري النفط المشاركين في اتفاق عالمي للإنتاج بين «أوبك» وحلفائها يظهرون التزاماً صارماً بالتخفيضات. (وكالات)