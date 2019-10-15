شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بتقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين، ما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع 2%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول 2.9% مسجلاً 58.74 دولار للبرميل، كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3% ليتراجع إلى 53.04 دولار للبرميل، وزاد الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققانه في ثلاثة أسابيع.
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الاثنين، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى إلى 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال إن من المهم التركيز على استقرار سوق النفط لا أسعار الخام، وإن السعر العادل هو سعر مستقر.
وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان إن مُصدري النفط المشاركين في اتفاق عالمي للإنتاج بين «أوبك» وحلفائها يظهرون التزاماً صارماً بالتخفيضات. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 3% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.