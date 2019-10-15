130 شركة في «معرض رأس الخيمة للمشاريع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ما يزيد على 130 شركة صغيرة ومتوسطة من 24 دولة مشاركتها حتى الآن في «معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 14 - 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بتنظيم من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

ويؤكد الكم الكبير من المشاركات، مكانة إمارة رأس الخيمة التي باتت تمثل اليوم مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بما توفره من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين، وتقدم الشركات العارضة منتجات تشمل كل القطاعات، منها شركات تعمل بتقنية المعلومات والإلكترونيات، وأخرى بالمواد الغذائية، وشركات تعمل بقطاع الصحة والتعليم، وأخرى تعمل بمستلزمات المكاتب والصناعات الخفيفة، والعديد من القطاعات الأخرى.

وأثنى يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، على مشاركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدولية، إضافة إلى مؤسسات وشركات وطنية صغيرة ومتوسطة، وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة رائدة لعقد الشراكات الاقتصادية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نطاق دولي، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول المشاركة، لتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية المثمرة ما بين المشاريع المحلية والدولية. (وام)