الإنتـاج الصناعـي فـي أبوظبـي يرتفع 6.6% في الربع الثاني من العام الحالي

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ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنفس الربع من عام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 124.6% في الربع الثاني 2019 مقارنة ب 116.9% في الربع الثاني من عام 2018.

وبحسب مركز إحصاء أبوظبي فإن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من عام 2019 انخفض بنسبة 12.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، حيث بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 124.6% في الربع الثاني من عام 2019 في حين بلغ 142.3% في الربع الأول من عام 2019.

وبيّن مركز إحصاء أبوظبي أهم الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 وهي: نشاط «صنع الآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر» حيث ارتفعت كميات الإنتاج لهذا النشاط بنسبة 99.3% وساهمت بنسبة 55.2% في مجمل الارتفاع خلال فترتي المقارنة.

وساهمت مجموعة «صنع المعدات الكهربائية» في ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 بنسبة 17.2% حيث ارتفعت كميات إنتاج هذا النشاط 26.9%، أما مجموعة صنع الفلزات القاعدية فقد أسهمت بارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة بالربع الثاني من 2018 بنسبة 13.3%، وارتفعت كميات إنتاجها بنسبة 42.7%.

ومن أهم الأنشطة التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2019 قال مركز إحصاء أبوظبي إنها، نشاط «صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» حيث انخفضت كميات الإنتاج لهذا النشاط بنسبة 25.5% وساهمت بنسبة 119.1%.

أما مجموعة «صنع المنتجات الغذائية» فقد أسهمت بنسبة 4.1 % في مجمل الانخفاض بين الربع الثاني 2019 والربع الأول 2019 حيث انخفضت كميات هذا النشاط بنسبة 30.6%.

ويعتبر الرقم القياسي لكميات الإنتاج في الصناعة التحويلية من أهم المؤشرات والمقاييس الإحصائية إلى جانب الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين.

وقال مركز إحصاء أبوظبي، إن التقدم الاقتصادي، الذي تشهده إمارة أبوظبي، استدعى بناء مؤشر إحصائي يعكس التطور الذي تشهده القطاعات الإنتاجية، ومن هنا قام مركز إحصاء أبوظبي ببناء الرقم القياسي الكمي والسعري للمنتجين الصناعيين في إمارة أبوظبي. وغطى الرقم القياسي الكمي للمنتجين الصناعيين قطاع الصناعات التحويلية بشكل ربع سنوي، ويعتمد بناء الرقم على قائمة المنتجات الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية للصناعات التحويلية حسب التصنيف الصناعي الدولي الإصدار الرابع (4 ISIC )، والتي تمثل جميع الأنشطة في الصناعات التحويلية، باتباع أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات في حساب الرقم ومعالجة البيانات، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تطوير الرقم القياسي للمنتجين ليشمل الصناعات الاستخراجية وقطاعي الكهرباء والمياه.