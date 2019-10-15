شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتعريف بالإطار القانوني للتحكيم التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” ينظم مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري - إحدى مبادرات غرفة أبوظبي، ندوة علمية بعنوان «تطبيقات عملية في إطار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم» وذلك بالتعاون مع وزارة العدل. وستشمل الندوة تسليط الضوء على عدة محاور منها: منهجية القانون وبعض الملاحظات العامة، وآلية التطبيق العملي لتعيين المحكمين (كيفية إعمال المادتين 11، 13 من القانون)، وإجراءات وإدارة دعوى التحكيم (إعلان الأطراف، خاصة الإعلان بالنشر)، وصياغة وإصدار حكم التحكيم، وبطلان حكم التحكيم، وتنفيذ حكم التحكيم.

وسيحاضر في الندوة نخبة من الأساتذة والمستشارين المتخصصين بإشراف علمي للمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم - المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.

والجدير بالذكر أن الندوة ستعقد يوم الاثنين المقبل في قاعة المؤتمرات الكبرى في الطابق الثاني ببرج غرفة أبوظبي.

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