«بيئة أبوظبي» توثق حالة مصائد الأسماك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سيتمكن زوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 في جناح هيئة البيئة - أبوظبي طوال فترة المعرض الذي ستنطلق فعالياته غداً وحتى 19 الجاري، من مشاهدة العرض الأول من الفيلم الوثائقي «بحرنا تراثنا»، الذي يستعرض حالة مصائد الأسماك في الدولة، وخطة الحماية والتعافي طويلة الأمد لمصايد الأسماك، التي وضعتها هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لإعادة تأهيل المخزون السمكي بالدولة.

وأنتجت الهيئة الفيلم الوثائقي، الذي يستغرق 25 دقيقة، ويتضمن مجموعة مختارة من المقابلات مع 22 صياداً من الصيادين التقليديين من بين أكثر من 300 مقابلة أُجريت مع أصحاب قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء دولة الإمارات، كما يسلط الفيلم الضوء على نتائج مسح المخزون السمكي الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، يعتبر هذا المسح الأكثر شمولاً على الإطلاق لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وقد استمر 250 يوماً قضاها فريق العمل من الباحثين والخبراء المتخصصين في البحر.