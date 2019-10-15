مرافئ أبوظبي تحتفل بمناولتها10 ملايين حاوية نمطية في ميناء خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سجلت مرافئ أبوظبي رقماً قياسياً جديداً من خلال مناولتها أكثر من 10 ملايين حاوية نمطية، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً لمحطة حاويات ميناء خليفة. فقد تم تسجيل هذا الرقم القياسي من خلال خدمة (إم في، إم اس سي، الكساندرا)، وهي سفينة تابعة لشريك مرافئ أبوظبي من ذوي العقود الطويلة إم اس سي، على خدمة (دراجون/ ايه إي 20).

وبعد نجاح مرافئ أبوظبي في تحقيق هذا الرقم القياسي في النصف الثاني من عام 2019، فإن ميناء خليفة يناول زيادة 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. فمنذ افتتاح محطة حاويات ميناء خليفة في عام 2012، هناك نمو ملحوظ ومستمر في صادرات وواردات الميناء، كما أن الميناء يمثل مركزاً استراتيجياً يربط التجارة المحلية والإقليمية بالأسواق العالمية، فإنه يدل أيضاً على النجاح الكبير الذي حققته استثمارات حكومة أبوظبي في البنية التحتية لميناء خليفة ومرافقه، لإنشاء أول محطة حاويات شبه آلية والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط.

وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ أبوظبي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، يمثل الرقم القياسي الجديد إنجازاً كبيراً لميناء خليفة لتعزيز التنمية و تنويع الموارد الاقتصادية للإمارة، ووضح أن مرافئ أبوظبي تسير على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من أبرز مشغلي محطات الحاويات في العالم. فإن مناولة اكثر من 10 ملايين حاوية نمطية هو إنجاز من خطّة طويلة الأمد لتعزيز مساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، والاستثمارات في تحسين وتوسيع قدراتنا ومواردنا هي لتوفير أفضل الخدمات.