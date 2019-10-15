شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوتات يمكنها استخلاص معلومات حساسة من الأشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت أبحاث أجرتها «كاسبرسكي» وجامعة «غنت» إلى أن الروبوتات يمكنها استخلاص المعلومات الحساسة بشكل فعال من الأشخاص الذين يثقون بها، من خلال إقناعهم باتخاذ إجراءات غير آمنة، كالتأثير على رغبة الناس في منحهم صلاحية الوصول إلى مرافق مؤمّنة لم يكونوا ليمنحوها إلى أناس مثلهم، على سبيل المثال.
وتظهر نتائج الأبحاث، اتجاه العالم بسرعة نحو زيادة رقمنة الخدمات وتعزيز الحصول عليها أثناء التنقل، إذ تعتمد العديد من القطاعات والأسر اعتمادًا كبيرًا على الأتمتة واستخدام الأنظمة الروبوتية. ويُنتظر أن تصبح هذه الأخيرة المعيار السائد لدى الأسر الثرية بحلول العام 2040، وفقًا لبعض التقديرات.
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