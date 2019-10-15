شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات رسمية أمس الاثنين أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو ارتفع في أغسطس/ آب بأكثر من المتوقع، إذ استثمرت المصانع بشكل أكبر في الآلات في مؤشر إيجابي للتوقعات الاقتصادية للتكتل وسط آفاق متشائمة إلى حد كبير.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في التكتل الذي يضم 19 دولة نما في أغسطس/ آب بنسبة 0.4% على أساس شهري بما يزيد على متوسط توقعات السوق بارتفاع 0.3%.

وتعوض الزيادة، وهي الزيادة الشهرية الثالثة فقط في 2019، بالكامل التراجع بنسبة 0.4% المسجل في يوليو/ تموز.

(رويترز)

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