حملة تسوق في دبي خلال «ديوالي 2019»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة «تسوق واربح الذهب» خلال مهرجان ديوالي، حيث تقدم المجموعة للمتسوقين تجربة تسوق خلال الموسم الاحتفالي. سيحظى المتسوقون بفرصة للمشاركة في السحوبات والفوز بجوائز ذهبية عند إنفاقهم 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر. وسينال 28 متسوقاً محظوظاً جوائز ذهبية تصل إلى نصف كجم من السبائك الذهبية خلال الحملة. وسيحصل الفائزين على فئات مختلفة من الذهب من فئة 10 جرامات من الذهب و20 جراماً من الذهب و50 جراماً والجائزة الكبرى من فئة 100 جرام.

«إنسومنيا دبي» ينطلق الخميس

تنطلق في دبي بعد غد فعاليات «إنسومنيا دبي»، المهرجان الأكبر للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها ترقّباً والذي ينعقد بالشراكة مع «جلوبال إيفنت مانجمنت» التي تتخذ من دبي مقراً لها. ويستضيف «مضمار ميدان» فعاليات المهرجان اعتباراً من يوم الخميس 17 الجاري ولغاية السبت 19 أكتوبر، مع تشكيلة حافلة بالألعاب المفضلة عبر منصات اللعب، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وألعاب الرياضات الإلكترونية، والألعاب القديمة، والألعاب اللوحية، وألعاب الورق، ومسابقات أزياء «كوسبلاي». يتضمن الحدث فعاليات لقاء المشاهير تشارك فيها شخصيات مؤثرة من نجوم الألعاب الإلكترونية، ومنصات لألعاب الواقع الافتراضي، وجدولاً حافلاً بأنشطة الترفيه والتشويق الحيّة.

تأهيل مصابيح شوارع «دبي الجنوب»

وقّعت «الجنوب للطاقة»، ذراع حلول الطاقة ل«دبي الجنوب»، عقد لإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في «دبي الجنوب»، من خلال استبدال 4550 مصباح إنارة تقليدياً بمصابيح حديثة وقائمة على تقنية «ليد». وبموجب العقد، ستعمل «الجنوب للطاقة» كمزود لخدمات الطاقة لتلبية كافة احتياجات المشروع ولفترة زمنية تمتد لعشر سنوات.

من المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيض استهلاك الطاقة في مصابيح الإنارة بنسبة 67% من معدل الاستهلاك السابق لها، حيث ستبلغ وفورات الطاقة المتوقعة حوالي 4.5 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، مع إجمالي توفير في تكاليف الطاقة والصيانة بنحو 2.25 مليون درهم سنوياً.

«دو» تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية

حصلت «دو»، على جائزة مرموقة خلال حفل الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2019. واستلم الجائزة نيابةً عن دو، عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الحفل الذي أقيمت فعالياته في دبي.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن ملتزمون بتسخير خبراتنا للالتزام بأرقى المعايير العالمية في مجال الاستدامة بما يتيح لنا لعب دور محوري في ضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة». نالت دو جائزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن فئة «الشركات الكبيرة» نظير مبادراتها وجهودها المتواصلة لتحقيق أهداف النمو المستدام في العصر الرقمي إلى جانب التزامها بأخلاقيات العمل المؤسسي الهادف إلى ضمان عنصر الاستدامة في جميع عملياتها.