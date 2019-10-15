21 % ارتفاع التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تبيّن تِبعاً لمؤشر مونستر للتوظيف (MEI) أن الوظائف في قطاع الضيافة والسفر عبر الإنترنت سجلت نمواً في الإمارات بنسبة 37% مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، كما شهد قطاع الضيافة ارتفاعاً بنشاط التوظيف عبر الإنترنت بنسبة 21% خلال الفترة ذاتها. ويأتي نمو الطلب على مختصي القطاع على الرغم من انخفاض إجمالي فرص التوظيف عبر الإنترنت بنسبة 10% تمهيداً لاستقبال البلاد لزوار معرض إكسبو 2020.

من المتوقع أن تستقبل الإمارات وبالتحديد إمارة دبي نحو 25 مليون زائر بين شهريّ أكتوبر 2020 وإبريل 2021، حيث سيفتتح معرض إكسبو 2020، أكبر حدث يقام في العالم العربي، أبوابه أمام 200 جهة مشاركة من 192 دولة حول العالم. واستعداداً لتدفق الزوار خلال الاحتفال الذي سيستمر لمدة ستة أشهر من الابتكار والإبداع، تم تعزيز مرافق الضيافة بما فيها الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتوقع، مما أدى إلى زيادة فرص العمل في هذا القطاع.

وقال كريش سيشادري، الرئيس التنفيذي ل Monster.com في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: سيستقبل معرض إكسبو 2020 الزوار من جميع أنحاء العالم، مما يعني أنهم سيمتلكون مطالب وتوقعات مختلفة ومتنوعة. وستكون هذه الفترة مرحلة مشوقة لمختصي قطاع الضيافة، فستكون هذه الفعالية المنتظرة بمثابة منصة لإظهار المهارات الاستثنائية للقوى العاملة في مجال الضيافة في دولة الإمارات على المستوى العالمي. وتعد هذه فرصة فريدة بالنسبة للمختصين في هذا المجال كي يشاركوا في أكبر حدث على الإطلاق في المنطقة. وسيتوجب على العاملين في المجال أن يلتزموا بأفضل الممارسات الدولية وأن يكونوا على أتم استعداد لتقديم مستويات الخدمة ذات الجودة الثابتة خلال فترة الازدحام الشديد.

ومن القطاعات التي يراقبها مؤشر مونستر للتوظيف، بيّن المؤشر أن أنماط التوظيف عبر الإنترنت في قطاع «النفط والغاز» كانت قريبة من نظيرتها في قطاع «الضيافة» وحققت نسبة نمو قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة. وكانت وظائف «الهندسة والإنتاج» هي المهن الوحيدة الأخرى التي شهدت نمواً بعد «الضيافة والسفر» محققة زيادة قدرها 8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.

وتبيّن تبعاً لمونستر بأن الارتفاع في قطاع الطبقة الوسطى تسبب بازدياد الطلب على الطاقة وبالتالي زيادة الطلب على المختصين في هذا القطاع. كما شهد العالم ازدياداً في الطلب على مصادر الطاقة النظيفة واستجابت الإمارات عبر عدة مبادرات، مثل «محطة براكة للطاقة النووية» وبناء أكبر محطتين للطاقة الشمسية في العالم. وقد تكون هذه الجهود من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في زيادة الطلب على مهن «الهندسة والإنتاج» التي تشهدها دولة الإمارات.