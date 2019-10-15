ترامب يفاخر بإنجاز المرحلة الأولى للاتفاق التجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت الولايات المتحدة تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في أعقاب المحادثات رفيعة المستوى والتي أجريت بين القوتين الاقتصاديتين في نهاية الأسبوع الماضي، لكن لا تزال هناك بعض المخاوف التي تلوح في الأفق.

وكتب الرئيس الأمريكي تغريدات في عطلة نهاية الأسبوع عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مفاخراً فيها بالاتفاق ويؤكد خلالها تفاصيل اتفاقه مع الجانب الصيني.

قال ترامب: «اتفاقي مع الصين يتمثل في قيامهم على الفور بشراء كميات كبيرة من منتجاتنا الزراعية دون الانتظار حتى توقيع الاتفاق في غضون الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة»، وأضاف: لقد بدؤوا في ذلك بالفعل وهو نفس الوضع في الخدمات المالية وغيرها من جوانب الاتفاق.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه اتفق على عدم زيادة التعريفات من 25% إلى 30% يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها ستبقى 25% كما هي، لكن في الوقت نفسه لم يكن هناك تفاصيل حول زيادة التعريفات إلى 15% في 15 ديسمبر/كانون الأول على فاتورة من السلع الصينية بقيمة 160 مليار دولار تقريباً، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التعريفات في المستقبل، كما أن التعريفات التي دخلت حيز التنفيذ في الشهر الماضي والتي تبلغ 15% على منتجات بقيمة 112 مليار دولار من الصين لا تزال قائمة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع الصين جيدة للغاية، قائلاً: «سوف ننهي المرحلة الأولى من الاتفاق ثم نتجه مباشرة إلى المرحلة الثانية»، وأكد أنه يمكن وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من الاتفاق وتوقيعها قريباً، وكتب ترامب في تغريدة لاحقة أن الصين بدأت بالفعل شراء المنتجات الزراعية من مزارعنا الرائعة، على حد قوله.

وكان دونالد ترامب علق عقب اجتماعه مع نائب رئيس الدولة الصيني «ليو هي»، يوم الجمعة الماضي، بأن المرحلة الثانية من الاتفاق سوف تبدأ على الفور تقريباً بعد توقيع المرحلة الأولى، وأفاد ترامب آنذاك بأن الجزء الأول من الاتفاق التجاري سوف يتم صياغته كتابياً في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، فإنه من المقرر أن يعالج حقوق الملكية الفكرية ومخاوف الخدمات المالية بالإضافة إلى شراء ما قيمته من 40 إلى 50 مليار دولار من المنتجات الزراعية من قبل الصين، على حد تصريحات ترامب.

ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي «ستيفين منوشين» في نهاية الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بتقييم قرارها في أغسطس/آب الماضي بوصف الصين بأنها «متلاعب في العملة». لكن على الجانب الآخر، فإن الصين صرحت بأنها ترغب في مزيد من المحادثات قبل إبرام اتفاق المرحلة الأولى الذي أعلنه ترامب، نقلاً عن وكالة بلومبيرج.

ونقلت بلومبيرج أمس الاثنين عن مصادر مطلعة قولها إن الصين ترغب في إجراء محادثات في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول على أقرب تقدير للانتهاء من تفاصيل «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخطوط العريضة له وذلك قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينج على التوقيع عليه.

وذكرت بلومبيرج أن الصين قد ترسل وفداً بقيادة ليو خه نائب رئيس الوزراء لوضع اللمسات النهائية على اتفاق مكتوب قد يوقعه الرئيسان خلال قمة التعاون لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في تشيلي الشهر المقبل.

وأفاد التقرير بأن الصين ترغب في أن يلغي ترامب أيضاً زيادة مقررة في الرسوم الجمركية في ديسمبر/ كانون الأول وكذلك زيادة مقررة هذا الأسبوع. (وكالات)



انكماش أكبر لصادرات وواردات الصين في سبتمبر



تفاقم تراجع صادرات الصين في سبتمبر/‏ أيلول كما انكمشت وارداتها للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى ضعف أكبر للاقتصاد ويسلط الضوء على الحاجة إلى محفزات جديدة في ظل استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وأظهرت بيانات جمارك أمس الاثنين أن الصادرات الصينية تراجعت 3.2% في سبتمبر/‏ أيلول مقارنة بما كانت عليه قبل عام، في أكبر انخفاض لها منذ فبراير/‏ شباط.

وتراجع إجمالي الواردات 8.5% في سبتمبر/‏ أيلول بعد انخفاضه بنسبة 5.6% في أغسطس/‏ آب، وهو أدنى مستوى منذ مايو/‏ أيار. وكان من المتوقع أن ينخفض إجمالي الواردات 5.2%.

واستقر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة عند 25.88 مليار دولار في سبتمبر/‏ أيلول لينكمش مقارنة مع 26.96 مليار دولار في أغسطس/‏ آب.