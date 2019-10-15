شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بالدخول السياحي لحاملي التأشيرات الأمريكية والأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت السعودية بمنح التأشيرات السياحية عبر الإنترنت أو لدى وصول الذين يقضون العطلات إلى أراضي المملكة ممن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنجن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلداً زيارتها. (رويترز)

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