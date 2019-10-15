انحسار تفاؤل التجارة يعاود الضغط على «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم العالمية أمس الاثنين؛ إذ طغت مخاوف بشأن النمو عقب بيانات ضعيفة من بكين وحالة جديدة من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التفاؤل البسيط الناجم عن التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود اعتراضات صينية على بعض تفاصيل الاتفاق دعا بكين لطلب المزيد من المفاوضات.

في بورصة نيويورك، انخفضت أسهم «وول ستريت»، أمس الاثنين، بفعل مؤشرات على محادثات صعبة في المستقبل، قبل إبرام اتفاق تجاري جزئي محتمل مع الصين أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، ما عاود الضغط على الأسهم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.16 نقطة أو 0.19% إلى 26766.43 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.15% إلى 2965.81 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو 0.16% إلى 8044.35 نقطة.

وفي القارة العجوز، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد أن سجل أفضل جلسة منذ يناير/‏كانون الثاني بفضل آمال بشأن اتفاق تجاري، وإبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين في وقت متأخر من يوم الجمعة عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، وتعليق زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية كانت مقررة هذا الأسبوع. لكن الرسوم القائمة ما زالت مطبقة، وقال مسؤولون من كلا الجانبين، إن هناك حاجة لمزيد من العمل قبل التوصل إلى اتفاق.

وفي أحدث مؤشر على ضعف الاقتصاد الصيني، أظهرت بيانات مزيداً من الانكماش في الصادرات والواردات في سبتمبر/‏ أيلول.

ونزل المؤشر داكس الألماني، الذي تهيمن عليه شركات منكشفة على الصين، 0.5%. وتراجعت جميع مؤشرات بورصات دول المنطقة.

وانخفضت أسهم روش هولدنج إيه.جي ونوفارتس السويسريتين لصناعة الأدوية أكثر من 1 % لكل منهما، وتصدرتا قائمة الأسهم المتراجعة على المؤشر الرئيسي بعد تقرير قال إن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوم على منتجات الأدوية السويسرية.

(وكالات)