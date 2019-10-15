5 فنادق من «جميرا» تبهر 600 ألف قارئ لمجلة «كوندي ناست»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حلّ «برج العرب جميرا» و«جميرا ميناء السلام» في مقدمة اثنتين من فئات جوائز خيار قرّاء مجلة «كوندي ناست ترافيلر» في دورتها السنوية الثانية والثلاثين. وأرسل أكثر من 600 ألف قارئ من شتى أرجاء العالم ملايين عمليات التقييم وعشرات آلاف التعليقات من خلال تجاربهم الفندقية حول العالم، لتقديم نظرة شاملة عن وجهات الناس حول العالم وأساليب سفرهم.

وجاء «برج العرب جميرا» في المركز الأول ضمن فئة «أفضل 15 فندقاً في الشرق الأوسط»، بينما تصدر فندق «جميرا ميناء السلام» الفاخر فئة «أفضل 10 منتجعات في الشرق الأوسط»، وذلك بناءً على تجربة قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر».

وواصلت «مجموعة جميرا» نجاحها ضمن فئات الجوائز بحلول فندق «جميرا في أبراج الاتحاد» و«جميرا النسيم» للمرتبتين السادسة والسابعة على التوالي ضمن فئة «أفضل 15 فندقاً في الشرق الأوسط»، في حين جاء «فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» في المرتبة الثامنة عشرة ضمن فئة «أفضل 30 منتجعاً في أوروبا».

وقامت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» هذا العام بدمج استطلاعاتها السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في قائمة واحدة لجوائز خيار القراء حول العالم.

وتعتبر جوائز خيار قرّاء مجلة «كوندي ناست ترافيلر» من أقدم الجوائز وأكثرها جدارةً بالاحترام في قطاع السفر، وتحظى بإجماع عالمي لكونها «الأفضل من بين الأفضل في قطاع السفر».