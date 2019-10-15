شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مبيعات السفر والضيافة عبر الإنترنت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت البيانات الصادرة عن معرض ومؤتمر ترافيل فورورد الذي سيقام للمرة الأولى ضمن معرض سوق السفر العربي 2020 المزمع إقامته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 22 إبريل/ نيسان 2020، إلى أن حجم الإنفاق على تقنية «إنترنت الأشياء» في صناعة السفر والسياحة سيرتفع 22% بحلول 2022.

ومع التقدم التكنولوجي وإدخال ابتكارات جديدة مثل «الذكاء الاصطناعي» والروبوتات وتقنية «الواقع الافتراضي» وتكنولوجيا «إنترنت الأشياء»، تتنبأ «كوليرز إنترناشيونال» بأن تتفوق مبيعات السفر والضيافة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط عن مبيعات السوق العالمي بنسبة 17٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتتجاوز حاجز ال 100 مليار دولار سنوياً بقدوم 2022.

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