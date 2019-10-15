إيرادات المنشآت الفندقيةفـي أبـوظبـي تـرتفـع 5.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 5.5% على أساس سنوي، رغم تراجع أسعار المبيت بنسبة 4.1% خلال ذات الفترة. وحسب مركز إحصاء أبوظبي فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 2.2 %خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019 (على أساس شهري)، وانخفض الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 4.1 %في شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2018 (على أساس سنوي).



الرقم القياسي للفنادق:



ووفقاً لأحدث التقارير التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق خلال شهر أغسطس 2019 بنسبة 3.8% مقارنة بشهر يوليو 2019.

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الرقم القياسي للشقق الفندقية:



وقال مركز إحصاء أبوظبي إن الرقم القياسي لأسعار المبيت في الشقق الفندقية انخفض بنسبة 2.6%خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019.



إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية:



وبين مركز إحصاء أبوظبي أن إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية ارتفعت بنسبة 5.5 %خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة مع أغسطس 2018.