«المشرق» يكسب 1.8 مليار في 9 شهور بنمو 0.5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشن بنك المشرق، موسم النتائج محققاً 1.76 مليار درهم أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2019، بزيادة 0.5% على أساس سنوي، فيما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 15,9% على أساس سنوي، واستقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع.

بقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 39.3%، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة 32,6% بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 30 سبتمبر 2019 إلى 43.6 مليار درهم.

وبقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 16.8% و15.6% على التوالي

وشهد إجمالي الأصول نموًا بنسبة 5% ليصل إلى 146,9 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 4,2% لتصل إلى 72,2 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2018.

وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 1.1% خلال العام لتصل إلى 84.1 مليار درهم، كما بقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 85.8% في 30 سبتمبر 2019

استقرار جودة الأصول

سجّلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضاً طفيفاً من 3.5% في يونيو إلى 3.4% في نهاية شهر سبتمبر 2019، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.1 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 130.9% للقروض المتعثرة.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس البنك: «يسرّني أن أعلن أن بنك المشرق استطاع مرة أخرى تسجيل نتائج قوية بنهاية الثلث الثالث من العام مدفوعًا بأداء مالي قوي في جميع أعمالنا الرئيسية. لقد مكننا أداء البنك القوي في السوق من تحقيق أرباح صافية جيدة بلغت 1.8 مليار درهم. وكان من اللافت أننا حافظنا على ميزانية عمومية جيدة وسيولة قوية، حيث لا تزال نسبة كفاية رأس المال ونسب رأس المال من المستوى الأول، أعلى بكثير من الحد الأدنى المسموح به وفقاً للأنظمة السارية - حيث بلغت 16.8% و15.6% على التوالي. والأهم من كل ذلك، يجب أن نعترف بأن أداءنا القوي هو أيضًا ثمرة الجهود المستمرة التي يبذلها موظفونا لتقديم الابتكار في خدماتنا.»

وأضاف: «وبينما نستمر في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فإننا نواصل التركيز على تحسين التجربة المصرفية لجميع عملائنا من خلال الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا الرقمية. ويعد إطلاق منصة NeoBiz من المشرق آخر مثال على كيفية توظيف البنك للابتكار من أجل تقديم تجربة سلسة لعملائنا من الشركات. وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي».

وتابع: «تتطور التكنولوجيا اليوم بوتيرة سريعة للغاية، وأصبح من الأهمية إطلاق مبادرات جديدة تتماشى مع احتياجات العملاء والتقنيات الجديدة. وتحقيقًا لهذه الغاية، قمنا بتوقيع اتفاقية استراتيجية ثلاثية مع مركز دبي المالي العالمي ونوربلوك، لإطلاق أول اتحاد لمشاركة بيانات العملاء باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين العام المقبل. مما سيسهم في دعم الشركات والمؤسسات في دبي تماشيًا مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 في جعل العمليات أكثر سرعة وتعزيز تجربة العميل للأفضل».

وختم الغرير بالقول: «مع اقترابنا من الربع الأخير من العام، لا يزال البنك في موقع متميز يؤهله مواصلة النجاحات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. سنستمر في تنفيذ استراتيجيتنا الناجحة التي تعمل على توفير تجربة ممتازة للعملاء، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقديم أفضل المنتجات والخدمات ضمن فئتها بما يلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا».