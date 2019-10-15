«الشارقة للتحكيم التجاري»: السعودية تعزز بيئة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شارك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» في المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض يومي 14 و15 الحالي، تحت شعار (تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «الواقع والطموح»).

وشارك مركز تحكيم من خلال وفد رسمي في هذا المؤتمر ممثلاً في أحمد صالح العجلة، مدير المركز، وشاهين اسحاق المازمي، وحمد عمر المدفع أعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من المركز السعودي للتحكيم التجاري، وإيماناً من «مركز تحكيم» بضرورة المشاركة في مختلف الفعاليات الهادفة والرامية إلى تعزيز عمل قطاع التحكيم، والارتقاء بالدور المهم والمحوري للتحكيم في حل المنازعات بين الأطراف.

وقال شاهين المازمي: يسعدنا تلبية دعوة أشقائنا في السعودية لحضور هذا المؤتمر المهم، ونتطلع لتعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك أسوة بالعلاقات الثنائية التي تربط بلدينا الإمارات والسعودية في مختلف المجالات والميادين، كما يسعدنا مناقشة أي مقترحات أو مشاريع أو برامج من شأنها تعزيز قطاع التحكيم بشكل خاص وبيئة الأعمال والاستثمار في بلدينا بشكل عام. وقال أحمد العجلة: إن المشاركة في مثل هذه التجمعات والمحافل التخصصية المهمة تعزز من آليات التواصل والاتصال مع المختصين والقانونيين وأصحاب العلاقة، لمناقشة آخر تطورات التحكيم، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ناهيك عن تقوية العلاقات الثنائية مع مختلف الجهات بهدف تنمية الخبرات والأعمال.

وأكد العجلة أن المؤتمر جمع نخبة كبيرة من الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، بمتحدثين ومختصين على قدرٍ عالٍ من الخبرة والدراية في مختلف جوانب التحكيم والقانون.