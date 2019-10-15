«الفاو»: 14% من الأغذية «تُفقد» قبل أن تصل المتاجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، (فاو)، في تقرير لها، أمس الاثنين، من أنه يتم فقد نحو 14% من الأغذية المنتجة في العالم قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة.

وذكرت «الفاو» أن خفض النسبة من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية، ويساعد في مكافحة الجوع في العالم، ويحد من الانبعاثات الحرارية.

وكتب المدير العام لمنظمة «الفاو»، تشو دونجيو، في التقرير: «أتساءل في كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام، بينما يستمر شعور أكثر من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم؟».

وتميِّز المنظمة بين «فقد الأغذية»، وهو ما يتم فقده بعد الحصاد، أو أثناء النقل، وبين «هدر» الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى، أو ما يلقي به المستهلكون. وفي عام 2011، أشارت «الفاو» إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم تُفقد، أو تُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي للغاية».

وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقراً، لها إنها سوف تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، في استكمال لبيانات امس الاثنين، بشأن «فقد الطعام» في مرحلة لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية.

وذكر التقرير أنه «في حين أن الحد من فقد الأغذية وهدرها يبدو هدفاً واضحاً، ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه غير واقعي». (د ب أ)