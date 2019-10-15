عادل العلي: «العربية» تواصل إضافة وجهات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت «العربية للطيران»، بجائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» خلال الدورة الثالثة عشرة من حفل توزيع جوائز مجلة «آفييشن بزنس» الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وحصلت «العربية للطيران» على الجائزة عقب اختيارها من قبل لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع تكريماً للخدمات المبتكرة التي تقدمها، ولأدائها القوي المستدام، ونموها المستمر.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي: «يؤكد فوزنا بجائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي» مكانتنا الرائدة في القطاع، والقيمة الاستثنائية التي نقدمها لعملائنا. ومن خلال التركيز على الابتكار والالتزام بتبني أحدث التطورات التقنية، سنواصل إضافة وجهات جديدة لنعزز التواصل بين الناس عبر العالم، مع الحرص على توفير قيمة مضافة إلى عملائنا».

وأضافت «العربية للطيران» 10 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتُسيّر الناقلة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 50 دولة انطلاقاً من أربعة مراكز عمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر. وأطلقت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام نظام سكاي تايم (SkyTime) الترفيهي والمجاني على متن طائراتها، والذي يتيح للمسافرين مشاهدة المحتوى الرقمي المباشر على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة أثناء سفرهم.