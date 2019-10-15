شكرا لقرائتكم خبر عن ربط إلكتروني بين «أراضي دبي» وملاك وحدات «إعمار العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إتمام الربط الإلكتروني مع نظام «سكني» التابع لشركة إعمار لإدارة المجمعات المختصة بإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة «إعمار العقارية»، لإتاحة المجال للمتعاملين لدفع رسوم الخدمات، وذلك من خلال عدد من القنوات، وتحديدًا تطبيق «دبي ريست» أو «نظام ملاك»، أو عبر قنوات الدفع الخاصة بشركة «إعمار العقارية». وبهذه الخطوة، تكون «إعمار» أول مطور عقاري رئيسي يحقق التكامل مع نظام «ملّاك» الذي تم تطويره داخلياً في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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