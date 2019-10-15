استراتيجية التوطين في بيئة الاقتصاد الرقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية، رئيس لجنة التحول الرقمي لحكومة الشارقة، خلال ندوة حوارية عن الاقتصاد الرقمي، ضرورة وضع استراتيجية تحول شاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، تخدم جميع فئات المجتمع من دون استثناء، بما يسهم في بناء مجتمع مبادر وشريك في التنمية المستدامة.

ونوّه الشيخ فاهم القاسمي، إلى أن الإمارات تعيش واقعاً تقنياً متقدماً؛ حيث تحوّلت معظم الجهات والدوائر الحكومية، إلى تقديم مختلف أشكال الخدمات باستخدام التقنية، وعبر التطبيقات الذكية والمتخصصة والمبتكرة، داعياً إلى ضرورة تضافر جهود الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو العمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإعادة هيكلة التعليم والتعلم؛ بحيث تكون أكثر تكيّفاً مع الوظائف المستقبلية الجديدة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن النجاح في بناء اقتصاد خليجي رقمي مشترك، يتطلب نظام عمل موحد له القدرة على مواكبة آخر تطورات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

وتحدث منصور الشثري، نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة الرياض، حول مفهوم الاقتصاد الرقمي الذي يقوم على المعرفة، ويعتمد بشكل أساسي على المعلومات وانتشار التطبيقات الحديثة، وأن العوامل الرئيسية لنجاحه تتمثل في وجود شبكة اتصالات حديثة وأهمية شيوع استخدام الإنترنت بين المجتمع والحكومة الإلكترونية التي تقدم الخدمات عبر الشبكة.

وأكد عبد الله السادة نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد لا يمكن منافسته إلا من خلال الدخول في ركب سوق الاقتصاد الرقمي العالمي؛ من خلال فتح المجال له عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية الشابة؛ نظراً لتميزهم بمهارات علمية متطورة وشهادات أكاديمية.

وأشار حمد جراح العمر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن هناك استثمارات خليجية كبرى بسوق الاقتصاد الرقمي؛ لكن لا تزال خارج الأسواق الخليجية، ودولة الكويت سبّاقة بهذا المجال؛ لذلك يترتب على الحكومات أن تستقطب هذه الاستثمارات نحو الداخل.