الاقتصاد

الذهب يتحول للارتفاع بمكاسب 10 دولارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات، أمس الاثنين، ليربح المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات بدعم القلق حول تفاصيل الاتفاق التجاري، إضافة إلى مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من التوصل إلى المرحلة الأولى بشأن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة مثل التعريفات المرتقبة في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي.
وتسببت التفاصيل المحدودة حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين في تقليص التفاؤل الذي دفع المستثمرين في الأسبوع الماضي صوب الأصول الخطرة.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/‏كانون الأول بأكثر من 0.7% أو ما يوازي 10.80 دولار ليصل إلى 1499.50 دولار للأوقية.
في حين ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4% أو 5.29 دولار في تمام الساعة 12:06 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1494.30 دولار للأوقية. (وكالات)

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